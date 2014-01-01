Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1450740 Наименование Кран отопителя кабины DAF CF65 CF75 CF85 Вес, г 0,11 Объем 0.66

Запчасть кран отопителя кабины Даф CF 65 CF 75 CF 85 представлена по производителю DAF с артикулом 1450740. Применяется на 85CF, CF75, CF65, CF85, 65CF, 75CF. У данной детали есть аналоги с номерами: 1450740, RD04238. Запчасти системы отопления и вентиляции кабины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кран отопителя кабины Даф CF 65 CF 75 CF 85, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти системы отопления и вентиляции кабины с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.