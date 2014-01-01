Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1450109 Наименование Сальник первичного вала КПП 60х74х10 DAFMAN/IVECO/RVI Вес, г 0,03 Объем 0.1

Запчасть сальник первичного вала КПП 60х74х10 DAFMAN/Ивеко/Рено представлена по производителю DAF с артикулом 1450109. У данной детали есть аналоги с номерами: 1450109, 01026525B, 01032392B, 12013365B, 0585910, 95532561, 42538148. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник первичного вала КПП 60х74х10 DAFMAN/Ивеко/Рено на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.