Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1449841 Наименование Трубка гофрированная отопителя D 64х230mm Вес, г 0,04 Объем 0.99

Запчасть трубка гофрированная отопителя D 64х230mm представлена по производителю DAF с артикулом 1449841. У данной детали есть аналоги с номерами: 1449841 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия трубка гофрированная отопителя D 64х230mm на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.