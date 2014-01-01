Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1449529 Наименование Кронштейн противотуманной фары правый CF65/75/85/XF95/105 Вес, г 0,34 Объем 2.79

Запчасть кронштейн противотуманной фары правый CF 65 /75/85/XF 95/105 представлена по производителю DAF с артикулом 1449529. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX150917, 1449529, 051085, 1436684, 1381703, XF0102, 1328859. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кронштейн противотуманной фары правый CF 65 /75/85/XF 95/105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.