Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1449528 Наименование Кронштейн противотуманной фары левый CF65/75/85/XF95/105 Вес, г 0,34 Объем 2.79

Запчасть кронштейн противотуманной фары левый CF 65 /75/85/XF 95/105 представлена по производителю DAF с артикулом 1449528. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX150916, 1449528, 051084, 1436683, 1381702, XF0103, 1328858. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кронштейн противотуманной фары левый CF 65 /75/85/XF 95/105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.