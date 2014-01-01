Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1449016 Наименование Кольцо КПП разрезное A=5.0mm Вес, г 0,06 Объем 0.06

Запчасть кольцо КПП разрезное A=5.0mm представлена по производителю DAF с артикулом 1449016. У данной детали есть аналоги с номерами: 1449016, 1499298027, 0730107023, 5001859967, 81325216142, 81325210146, 42537827. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо КПП разрезное A=5.0mm на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.