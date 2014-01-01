Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1445656 Наименование Ремкомплект V-образной тяги D=72mm/H=45mm/M20x1.5mm Вес, г 2,13 Объем 2.64

Запчасть ремкомплект V-образной тяги D=72mm/H=45mm/M20x1.5mm представлена по производителю DAF с артикулом 1445656. У данной детали есть аналоги с номерами: 1445656, 0003501705, 0003501705, 010584, 060301378108, 0603013781S, 2383601. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект V-образной тяги D=72mm/H=45mm/M20x1.5mm на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.