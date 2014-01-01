Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1444742R Наименование Цилиндр подъема кабины DAF XF95/105 Вес, г 9,38 Объем 9.03

Запчасть цилиндр подъема кабины Даф XF 95/105 представлена по производителю DAF с артикулом 1444742R. У данной детали есть аналоги с номерами: 1444742R, 40348, 974932, SA2C0045, 11740, 1444742, 565115. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия цилиндр подъема кабины Даф XF 95/105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.