Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1443531 Наименование ПГУ Kongsberg Вес, г 2,62 Объем 9.05

Запчасть пГУ Конгсберг представлена по производителю DAF с артикулом 1443531. У данной детали есть аналоги с номерами: 1443531, 626783AM, 1327940, 1346863, 1346863A, 1346863R, 1443531R. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пГУ Конгсберг на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.