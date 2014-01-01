Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1443524 Наименование ПГУ сцепления DAF 75/85CF/CF75/85/95XF/XF95 (1443524) Вес, г 2,82 Объем 15.3

Запчасть пГУ сцепления Даф 75/85CF/CF 75/85/95XF/XF 95 (1443524) представлена по производителю DAF с артикулом 1443524. У данной детали есть аналоги с номерами: 1443524, 1395608, 63537300, 44440, 553009, 553009OEM, 628260AM. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пГУ сцепления Даф 75/85CF/CF 75/85/95XF/XF 95 (1443524) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.