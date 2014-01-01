Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1443522 Наименование ПГУ сцепления (без индикатора износа) Вес, г 2,8 Объем 15.3

Запчасть пГУ сцепления (без индикатора износа) представлена по производителю DAF с артикулом 1443522. У данной детали есть аналоги с номерами: 1443522, 1397120, BK1204119AS, 553008, 553008OEM, 628259AM, KR1KA6282. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пГУ сцепления (без индикатора износа) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.