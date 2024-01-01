Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1443521 Наименование ПГУ Kongsberg 1443521 DAF Вес, г 2,81 Объем 15.3

Запчасть пГУ Конгсберг 1443521 Даф представлена по производителю DAF с артикулом 1443521. У данной детали есть аналоги с номерами: 1443521, M2024, 628277AM, 553000, 23F022, 0962250, 628277. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пГУ Конгсберг 1443521 Даф на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.