Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1442512 Наименование Маховик daf артикул 1442512 Вес, г 49,54 Объем 43.54

Запчасть маховик Даф артикул 1442512 представлена по производителю DAF с артикулом 1442512. У данной детали есть аналоги с номерами: 081500280610, 1333196, 1426, 209311, 32005, 540311, 58465. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить маховик Даф артикул 1442512, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.