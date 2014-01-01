Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1440842 Наименование Патрубок ретардера нижний DAF CF75 Вес, г 0,15 Объем 1.8

Если вы хотите купить патрубок ретардера нижний Даф CF 75, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DAF с артикулом 1440842. У данной детали есть аналоги с номерами: Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DAF.