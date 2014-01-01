Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1440636 Наименование Патрубок радиатора нижний D=60mm/D=60mm/L=530mm DAF XF95 Вес, г 0,55 Объем 12

Запчасть патрубок радиатора нижний D=60mm/D=60mm/L=530mm Даф XF 95 представлена по производителю DAF с артикулом 1440636. У данной детали есть аналоги с номерами: 1440636, 545313, 050415, 41662. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок радиатора нижний D=60mm/D=60mm/L=530mm Даф XF 95 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.