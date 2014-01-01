Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1440218 Наименование Переключатель щеток стеклоочистителя Вес, г 0,25 Объем 2.95

Запчасть переключатель щеток стеклоочистителя представлена по производителю DAF с артикулом 1440218. У данной детали есть аналоги с номерами: 0538106, 0757830, 1390128. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить переключатель щеток стеклоочистителя, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.