Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1439260 Наименование Шланг подъема кабины DAF L=2830 M12XM12 Вес, г 0,18 Объем 2.06

Запчасть шланг подъема кабины Даф L=2830 M12XM12 представлена по производителю DAF с артикулом 1439260. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить шланг подъема кабины Даф L=2830 M12XM12, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.