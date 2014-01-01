Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1435716 Наименование Трубка отопителя кабины отводящая DAF CF85 Вес, г 0,34 Объем 7.28

Запчасть трубка отопителя кабины отводящая Даф CF 85 представлена по производителю DAF с артикулом 1435716. У данной детали есть аналоги с номерами: 1435716 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия трубка отопителя кабины отводящая Даф CF 85 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.