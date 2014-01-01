Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1435601 Наименование Кнопка блокировки дифференциала-редуктора DAF XF95/CF/LF Вес, г 0,04 Объем 0.15

Запчасть кнопка блокировки дифференциала-редуктора Даф XF 95/CF/LF представлена по производителю DAF с артикулом 1435601. У данной детали есть аналоги с номерами: 1435601 Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кнопка блокировки дифференциала-редуктора Даф XF 95/CF/LF на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.