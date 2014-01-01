Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1435558 Наименование Насос форсунка PLD Daf дв. XE 355 - 390 1435558, DAF Вес, г 2,75 Объем 4.49

Запчасть насос форсунка PLD Даф дв. XE 355 390 1435558 Даф представлена по производителю DAF с артикулом 1435558. У данной детали есть аналоги с номерами: 1435558, 0414755008, 1445941. Запчасти топливной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос форсунка PLD Даф дв. XE 355 390 1435558 Даф на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти топливной системы с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.