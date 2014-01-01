Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1435479 Наименование Крестовина вала карданного 57x152 5 DAF/Volvo/Iveco/MB Вес, г 4,28 Объем 2.02

Запчасть крестовина вала карданного 57x152 5 Даф/Вольво/Ивеко/Мерседес представлена по производителю DAF с артикулом 1435479. У данной детали есть аналоги с номерами: 0004100131S, 0134014, 100720, 106062, 1068250, 1068250S, 11546. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крестовина вала карданного 57x152 5 Даф/Вольво/Ивеко/Мерседес, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.