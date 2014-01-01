Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1428366 Наименование Труба выхлопная Вес, г 6,4 Объем 37.56

Запчасть труба выхлопная представлена по производителю DAF с артикулом 1428366. У данной детали есть аналоги с номерами: 050465, 1296778, 1334252, 21214, 22228, 511019, 69993. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить труба выхлопная, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.