Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1428103 Наименование Кольцо уплотнительное 24X29 Вес, г 0,03 Объем 0.05

Запчасть кольцо уплотнительное 24X29 представлена по производителю DAF с артикулом 1428103. У данной детали есть аналоги с номерами: 000000001085, 0003143409, 0003143480, 0021323045, 007603022102, 054003009, 06561900718. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо уплотнительное 24X29, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.