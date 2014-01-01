Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1425709 Наименование Ремень клиновой 13*1000 Вес, г 0,13 Объем 0.45

Запчасть ремень клиновой 13*1000 представлена по производителю DAF с артикулом 1425709. У данной детали есть аналоги с номерами: 1425709, SVB131000, 1987947617, 13A1000C, 13A1000GL, 13A1000HD, 541408. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень клиновой 13*1000 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.