Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1408672 Наименование 1408672* Диск тормозной задний 330X34 12 отв. DAF LF45

Запчасть 1408672* Диск тормозной задний 330X34 12 отв. Даф LF 45 представлена по производителю DAF с артикулом 1408672. У данной детали есть аналоги с номерами: 031100275860, 031100275900, 12999758, 12999758VT, 12999813, 1400273, 1407581. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить 1408672* Диск тормозной задний 330X34 12 отв. Даф LF 45, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.