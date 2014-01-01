Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1408670 Наименование Тормозной диск daf артикул 1408670 Вес, г 18,84 Объем 18.99

Запчасть тормозной диск Даф артикул 1408670 представлена по производителю DAF с артикулом 1408670. У данной детали есть аналоги с номерами: 031100275850, 09936110, 12999811, 1400163, 1408252, 29156, 521223. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить тормозной диск Даф артикул 1408670, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.