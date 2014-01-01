Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1408555 Наименование Вискомуфта вентилятора DAF LF45/55

Запчасть вискомуфта вентилятора Даф LF 45/55 представлена по производителю DAF с артикулом 1408555. У данной детали есть аналоги с номерами: 1403239, 1403247, 1406180200. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить вискомуфта вентилятора Даф LF 45/55, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.