Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1408346 Наименование Датчик давления топлива M18x1.5,1800 bar 1408346 Вес, г 0,8 Объем 0.12

Запчасть датчик давления топлива M18x1.5 1800 bar 1408346 представлена по производителю DAF с артикулом 1408346 . Применяется на FE 240-18, FE 240-22, FE 240-26, FE 280-18, FE 280-22, FE 280. У данной детали есть аналоги с номерами: Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик давления топлива M18x1.5 1800 bar 1408346 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.