Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1408208 Наименование Соеденитель трубок D=15mm(Гайка развальцовка) 15 1-14UNS 2A Вес, г 0,73 Объем 12.72

Запчасть соеденитель трубок D=15mm(Гайка развальцовка) 15 1-14UNS 2A представлена по производителю DAF с артикулом 1408208. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить соеденитель трубок D=15mm(Гайка развальцовка) 15 1-14UNS 2A, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.