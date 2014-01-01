Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1408152 Наименование Трубка топливная Вес, г 0,14 Объем 6.46

Запчасть трубка топливная представлена по производителю DAF с артикулом 1408152. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить трубка топливная, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.