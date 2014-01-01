Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1407722 Наименование Радиатор охлаждения LF 45/55 (01-) Вес, г 20,3 Объем 236.84

Запчасть радиатор охлаждения LF 45/55 (01-) представлена по производителю DAF с артикулом 1407722. У данной детали есть аналоги с номерами: 1407722, 1405176, 1407722R, 614430, 61443A. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия радиатор охлаждения LF 45/55 (01-) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.