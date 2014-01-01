Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1404560 Наименование Подшипник карданного вала подвесной в сборе Вес, г 2,34 Объем 7.53

Запчасть подшипник карданного вала подвесной в сборе представлена по производителю DAF с артикулом 1404560. У данной детали есть аналоги с номерами: 080295, 270500, 271920, 5000287986, 659111, 925032, 93158251. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подшипник карданного вала подвесной в сборе, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.