Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1404558 Наименование Крестовина вала карданного 41.2х126 LF45/55

Запчасть крестовина вала карданного 41.2х126 LF 45/55 представлена по производителю DAF с артикулом 1404558. У данной детали есть аналоги с номерами: 1404558 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крестовина вала карданного 41.2х126 LF 45/55 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.