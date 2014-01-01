Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1404554 Наименование Подшипник кардана подвесной в сборе 40x27x169 DAF 1404554 Вес, г 1,89 Объем 5.83

Запчасть подшипник кардана подвесной в сборе 40x27x169 Даф 1404554 представлена по производителю DAF с артикулом 1404554. У данной детали есть аналоги с номерами: 1404554, MCB118. Карданные валы и крестовины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник кардана подвесной в сборе 40x27x169 Даф 1404554 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные карданные валы и крестовины с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.