Производитель / Поставщик DAF № Производителя 140336 Наименование Уплотнительное кольцо вала выбора передач КПП

Запчасть уплотнительное кольцо вала выбора передач КПП представлена по производителю DAF с артикулом 0140336. У данной детали есть аналоги с номерами: 0140336, 12015659B, 420176, 550202, 046264, 95531248, 810803. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия уплотнительное кольцо вала выбора передач КПП на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.