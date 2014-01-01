Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1403239 Наименование Вискомуфта LF45/55 1403239 DAF Вес, г 1,88 Объем 8.83

Запчасть вискомуфта LF 45/55 1403239 Даф представлена по производителю DAF с артикулом 1403239. У данной детали есть аналоги с номерами: 1403239, 1406180200, 1403247, 1408555. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия вискомуфта LF 45/55 1403239 Даф на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.