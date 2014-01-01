Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1402328 Наименование 1402328* Датчик давления воздуха M16X1.5 DAF LF45IV, LF55IV, CF65IV, LF Euro 6

Запчасть 1402328* Датчик давления воздуха M16X1.5 Даф LF45IV LF55IV CF65IV LF Euro 6 представлена по производителю DAF с артикулом 1402328. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить 1402328* Датчик давления воздуха M16X1.5 Даф LF45IV LF55IV CF65IV LF Euro 6, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.