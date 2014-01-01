Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1401069 Наименование Сальник хвостовика редуктора заднего моста Вес, г 0,07 Объем 0.2

Запчасть сальник хвостовика редуктора заднего моста представлена по производителю DAF с артикулом 1401069. У данной детали есть аналоги с номерами: 1401069, 01034649B, AMPA068, 01034649. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник хвостовика редуктора заднего моста на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.