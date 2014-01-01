Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1400074 Наименование Сальник ступицы Вес, г 0,09 Объем 0.27

Запчасть сальник ступицы представлена по производителю DAF с артикулом 1400074. У данной детали есть аналоги с номерами: 1400074, 12000548B, 050403. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.