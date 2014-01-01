Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1400071 Наименование Датчик ABS 1700 мм

Запчасть датчик АБС 1700 мм представлена по производителю DAF с артикулом 1400071. У данной детали есть аналоги с номерами: 1400071, 520145, 85105502, 20442755, 20442753, 20442752, 21361902. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС 1700 мм на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.