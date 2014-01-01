Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1400061 Наименование Ступица передней оси DAF LF Вес, г 9,46 Объем 6.93

Запчасть ступица передней оси Даф LF представлена по производителю DAF с артикулом 1400061. У данной детали есть аналоги с номерами: 1400061 Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ступица передней оси Даф LF на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.