|Производитель / Поставщик
|DAF
|№ Производителя
|1400008
|Наименование
|Молдинг капота нижний DAF XF95 XF105 пластик
|Вес, г
|1,33
|Объем
|4.54
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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