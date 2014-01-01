Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1400008 Наименование Молдинг капота нижний DAF XF95 XF105 пластик Вес, г 1,33 Объем 4.54

Запчасть молдинг капота нижний Даф XF 95 XF 105 пластик представлена по производителю DAF с артикулом 1400008. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить молдинг капота нижний Даф XF 95 XF 105 пластик, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.