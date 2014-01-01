Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1400006 Наименование Накладка пластиковая капота промежуточная верхняя DAF XF95/105 1400006 DAF Вес, г 2,0 Объем 3.23

Запчасть накладка пластиковая капота промежуточная верхняя Даф XF 95/105 1400006 Даф представлена по производителю DAF с артикулом 1400006. Применяется на FE 240-18, FE 240-22, FE 240-26, FE 280-18, FE 280-22, FE 280, Iveco Stralis, Ивеко Стралис. С двигателями CURSOR 13. У данной детали есть аналоги с номерами: 1400006 Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладка пластиковая капота промежуточная верхняя Даф XF 95/105 1400006 Даф на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.