Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1400005 Наименование Накладка пластиковая капота верхняя DAF XF95/105 1400005 DAF Вес, г 3,47 Объем 19.39

Запчасть накладка пластиковая капота верхняя Даф XF 95/105 1400005 Даф представлена по производителю DAF с артикулом 1400005. Применяется на FE 240-18, FE 240-22, FE 240-26, FE 280-18, FE 280-22, FE 280, Iveco Stralis, Ивеко Стралис. С двигателями CURSOR 13. У данной детали есть аналоги с номерами: 1400005 Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладка пластиковая капота верхняя Даф XF 95/105 1400005 Даф на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.