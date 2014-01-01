Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1399911 Наименование Форсунка омывателя фары прав CF65-85IV/XF95/105 Вес, г 0,22 Объем 1.35

Запчасть форсунка омывателя фары прав CF 65 -85IV/XF 95/105 представлена по производителю DAF с артикулом 1399911. У данной детали есть аналоги с номерами: 1399911 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия форсунка омывателя фары прав CF 65 -85IV/XF 95/105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.