Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1399874 Наименование Трубка топливной и тормозной системы D=4 L=10M Вес, г 0,12 Объем 1.15

Запчасть трубка топливной и тормозной системы D=4 L=10M представлена по производителю DAF с артикулом 1399874. У данной детали есть аналоги с номерами: 0004290001, 020107300150, 02506, 04351609704, 04351609804, 0651077, 0670410110. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить трубка топливной и тормозной системы D=4 L=10M, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.