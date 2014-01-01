Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1399815 Наименование Патрубок радиатора верхний D=60mm/L=430mm DAF 95XF Вес, г 0,57 Объем 2.56

Запчасть патрубок радиатора верхний D=60mm/L=430mm Даф 95XF представлена по производителю DAF с артикулом 1399815. У данной детали есть аналоги с номерами: 1399815, 050253, 545311, 1683. Патрубки системы охлаждения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия патрубок радиатора верхний D=60mm/L=430mm Даф 95XF на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные патрубки системы охлаждения с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.