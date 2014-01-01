Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1399494 Наименование Фильтр масляный DAF LF45/55+65CF/CF65/ IVECO Eurocargo Вес, г 9,32 Объем 22.23

Запчасть фильтр масляный Даф LF 45/55+65CF/CF 65 /Ивеко Еврокарго представлена по производителю DAF с артикулом 1399494. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX161124, 1399494, BK8600242, P550520, 545116, 35395, SO8555T. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр масляный Даф LF 45/55+65CF/CF 65 /Ивеко Еврокарго на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.