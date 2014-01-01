Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1398468 Наименование Датчик температуры воздуха/включения турбины DAF/Iveco/RVI Вес, г 0,04 Объем 0.18

Запчасть датчик температуры воздуха/включения турбины Даф/Ивеко/Рено представлена по производителю DAF с артикулом 1398468. У данной детали есть аналоги с номерами: 1398468, 1398468, 76066, 0281002316, 1698686, 4893924, 5010412448. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик температуры воздуха/включения турбины Даф/Ивеко/Рено на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.