Производитель / Поставщик DAF № Производителя 1397765 Наименование Фильтр масляный CF75/85/XF95 (1397765) Вес, г 0,28 Объем 2.98

Запчасть фильтр масляный CF 75/85/XF 95 (1397765) представлена по производителю DAF с артикулом 1397765. У данной детали есть аналоги с номерами: 1397765, E43HD213, OX561D, 100308901490, P550661, 50014257, 545118. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр масляный CF 75/85/XF 95 (1397765) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DAF. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.